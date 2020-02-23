بعد 15 عاما... المسلسل الأمريكي "فريندز" يعود بحلقة خاصة

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"الخليج 365" من بيروت: من المقرر أن يلتقي أعضاء المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" مرة أخرى لإنتاج حلقة خاصة، بعد مرور أكثر من 15 عاما من انتاج الجزء الاخير من السلسلة.

وستبث الحلقة على خدمة البث المباشر لشبكة اتش بي أو ماكس في مايو/أيار المقبل، وسيعلن عن اليوم المحدد في وقت لاحق.

وسيشارك نجوم المسلسل السته، جينيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وماثيو بيري وديفيد شويمير في هذا العمل.

وقد أكد ماثيو بيري الخبر في منشور له على موقع إنستغرام قال فيه "إن الأمر يحدث" وبجانبه صورة من التسعينيات. ثم شارك بقية أعضاء فريق المسلسل نفس المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفى بداية شهر فبراير الجارى، كانت تقارير صحفية أشارت إلى موافقة أبطال المسلسل على تصوير حلقة خاصة بمناسبة تدشين خدمة HBO Max مع شركة "Warner Bros"، والتى تبث خلال الربيع المقبل.

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فى تقريرها المنشور خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، أن البنود التى يجرى بحثها تتضمن حصول كل من "الأصدقاء" الـ6 وهم: جينيفر أنيستون، ومات لوبلان ، وكورتنى كوكس ، وماثيو بيرى ، وليزا كودرو ، وديفيد شويمر، على ما بين 2.25 و2.5 مليون دولار.

وحصلت "إتش بى أو ماكس" على حق بث كل مواسم "الأصدقاء" الـ10 فى خدمتها الجديدة التى تنطلق فى أبريل، وكانت أنيستون تحدثت فى العام الماضى عن إنتاج حلقات جديدة من المسلسل، قائلة: "نتمنى أن يحدث شىء لكننا لا نعلم ما يتم.. لذلك فنحن نحاول فقط.. نعمل على شىء ما".

مسلسل Friends ساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.

وقد اُنتجت 10 مواسم من مسلسل فريندز الذي بث لأول مرة عام 1994 واستمر حتى عام 2004. وشاهد الحلقة الأخيرة منه 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة فقط، ما جعلها الحلقة التليفزيونية الأكثر مشاهدة في القرن العشرين.