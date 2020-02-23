عمرو عرفة: "لا تدخل فى معارك مع أقاربك يتوارثها الأبناء بسبب مباراة كرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المخرج عمرو عرفة، حالة الاحتقان الدائرة منذ أيام بين جماهير الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر المصري والتي انتهت بفوز الزمالك بضربات الجزاء ونشبت بعدها مشادة بين لاعبي الفريقين، وغرد عمرو عرفة على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، موجها كلامه للجماهير قائلا: "لا تدخل في معارك مع أرحامك وأقاربك فهذه المعارك المنتصر فيها مهزوم ثم يتوارث هذه الهزيمة الابناء والأحفاد. لن ننسي شهدائنا.. الأهلي والزمالك إيد واحدة".



تعليق عمرو عرفة على مباراة السوبر

وكانت قد قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

فيما أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي غير مقبولة نهائيا، وأوضح خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا: "يجب إنشاء حملات توعية من جانب الجماهير ونتمنى تواجد محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في ليفربول في الأولمبياد ونسعى لذلك".