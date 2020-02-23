شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى تكشف عن أصدقائها المقربين من الوسط ومن تحب من الجيل الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة القديرة صفية العمرى، لـ"الخليج 365"، عن أصدقائها المقربين من الوسط الفنى من الفنانات قائلة: إلهام شاهين ويسرا من أعز أصدقائى فى الوسط برغم إننا لم نتقابل منذ فترة لكن عندما نجتمع كئننا "سايبين بعض امبارح" وبيننا تفاهم وانسجام كبير.

وأضافت النجمة القديرة: أنا فى العموم "بيتوتية" أعشق المنزل أكثر ولا أحب السهرات وظهورى نادر وهذا من وجهة نظرى الأفضل للفنان أن يختفى لفترة ثم يظهر حتى يشوق الجمهور له لأن الظهور الكثير يجعل الناس تزهق من الفنان ويقولون "دى فاضل ينزلنا من الحنفية" فأنا لست مع الظهور الدائم للفنان "عمال على بطال".

كما كشفت عمن تحبهم من الجيل الحالي من الممثلات قائلة : جميعهن أصبحن شبه بعض ولا يوجد من تترك بصمة أو يكون لها شكل مميز وأسلوب منفرد فى التمثيل، لكنى أحب حنان مطاوع وإنجى المقدم فهما مميزتان ولفتت نظرى أيضا الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فهؤلاء مميزات بجانب طبعا جيل منى زكى ومنة شلبى فهما من جيل أسبق.

الفنانة صفية العمرى قدمت للسينما ما يزيد على 100 فيلم وما يقترب من 20 مسلسلا بالإضافة لتجربتين فى المسرح وهى صاحبة مواهب وخبرات متعددة غير التمثيل فهى رسامة وعازفة بيانو ولاعبة كونج فو وتمارس رياضة "التاى تشى" ومترجمة للغة الروسية ومن أشهر الشخصيات التى قدمتها شخصية "نازك السلحدار" فى مسلسل "ليالى الحلمية" مع النجمين صلاح السعدنى ويحيى الفخرانى، و"إلهام هانم" في فيلم "البيه البواب" مع النجم أحمد زكى.