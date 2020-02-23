شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة فى عيد زواج والديها: أبى وأمى مثال الحب وروعة العلاقة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة هنا شيحة، عيد زواج والديها أحمد شيحة ونادية زيتون، الذى يوافق 22 فبراير، قائلة: "أبى وأمى مثال الحب فى عينى وروعة العلاقة الإنسانية بين رجل وامرأة كما يحب ان تكون، عيد زواج سعيد ودايما مع بعض".





ونشرت هنا، عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور قديمة، صحبتها بتعليق: "عيد زواج سعيد يا أمى وأبى، قصة حب وكفاح ومثابرة ومساندة، ودايما يا أمى شايلانا كلنا وقلبك مليان بالحب والعطاء، دائما وأبدًا تعطى بالرغم من كل شيء، حبيبتى يا مثلى الأعلى فى كل شيء، مفيش مثال ليكى".



وأضافت هنا: "يا أبى، حبيبى وصديقى ودايما فى ضهرى مهما كانت العواقب، رحلتك مبدعة إلى مدى اللا نهاية، رقيق ودقيق ومليء بالتعاطف والتسامح".

وتابعت هنا: "أبى وأمى مثال الحب فى عينى وروعة العلاقة الإنسانية بين رجل وامرأة كما يحب ان تكون، عيد زواج سعيد ودايما مع بعض".





وكانت الفنانة هنا شيحة، حرصت أيضا على تهنئة شقيقتها الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلادها، بنشر مجموعة من الصور التى تجمعهما سوياً، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، منذ قليل، وكتبت قائلة "كل سنة وأنتى طيبة يا حلولا.. حلا الطيبة الجدعة الصبورة الحمولة.. مشاعرك حقيقة واللى جوا زى اللى برا.. طول عمرك بتشوفى الدنيا بشكل تاني.. احلى وأطيب ومليانة حب وسعادة، خليكى زى ما أنتي.. بحبك ".





وتجسد الفنانة حلا شيحة دور شقيقة النجمة يسرا ضمن أحداث مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، أنطلق تصويره السبت الماضى فى الديكور الخاص بالعمل، حيث يسجل العمل اللقاء الأول بين حلا شيحا ويسرا فى الدراما التليفزيونية، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.





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