شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحمل كلبته "زيزى" على رأسه.. وهنا الزاهد: "عائلتى المفضلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنان أحمد فهمى من عشاق اقتناء الكلاب ويطل بين الحين والآخر بصور تجمعه بحيوانه المفضل الكلبة "زيزى" في منزله، ونشر الفنان على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، صورة وهو يرفع كلبته الصغيرة على رأسه، بينما داعبته زوجته الفنانة هنا الزاهد في التعليقات قائلة: "عائلتي المفضلة"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من مداعبات متابعيه بالتعليقات الساخرة.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on Feb 22, 2020 at 12:37pm PST A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) onFeb 22, 2020 at 12:37pm PST Advertisements

وكان قد أوقف المخرج أحمد الجندى تصوير فيلم "حلم سوسن" للنجم أحمد فهمى بعد تصوير 10 أيام في العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، بسبب انشغال الثنائي بمسلسلهما الجديد مع أكرم حسنى وهو "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث انطلق تصويره الأسبوع المقبل، على أن يتم تصوير عدد من مشاهد في أيام الإجازة من المسلسل.

فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، ويجمع الفيلم بين أحمد فهمى وروبى للمرة الأولى، بينما يشارك في البطولة عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وخالد أنور ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا.

وعلى جانب آخر، حدد النجم أحمد فهمي موعد إجرائه العملية الجراحية الثانية في المريء، حيث قرر السفر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 12 مارس المقبل على أن يجرى العملية يوم 13من نفس الشهر، ويعود إلى القاهرة في اليوم التالي مباشرة، ويأتي ذلك بعد إجراء فهمي عملية أولى في القاهرة قبل شهرين ولم تحقق النجاح الكامل ولم تقض على الآلام التي شعر بها على مدار العامين الماضيين.

وأكد أحمد فهمى لـ ”الخليج 365”، أنه استقر على هذه المواعيد لتكون وقت إجازته من تصوير مسلسله "تيمون وبومبا" الذى ينشغل به حالياً لعرضه في شهر رمضان المقبل، موضحاً أن العملية لن تعطله عن تصوير مشاهده في العمل لاسيما وأنه سيعود بعد اجراء العملية مباشرة ويستأنف التصوير في اليوم التالى وتحديداً 15 مارس، لاسيما وأن العمل انطلق متأخراً ولا مجال للإجازات.