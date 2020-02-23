شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تنضم لـ مى عز الدين فى "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة سوسن بدر لقائمة أبطال مسلسل "خيط حرير" للفنانة مى عز الدين، لتجسد دور مهم ومحورى خلال أحداث المسلسل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ولم يحسم صناع العمل مشاركتهم فى السباق الرمضانى المقبل حتى الآن، خاصة أن المتبقى على حلول الشهر الكريم شهرين ونصف، ويتولى إخراجه إبراهيم فخر، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، وانطلق تصويره منذ أيام فى مدينة 6 أكتوبر.

وكانت آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى السباق الرمضانى المقبل للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشاركها بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

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ومن ناحية أخرى تشارك النجمة سوسن بدر فى مسلسل "ونحب تانى لية" مع النجمة ياسمين عبد العزيز من انتاج سينرجى، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، حيث تعد سوسن ثالث المنضمين لأسرة المسلسل بعدما انضم كل من الفنان شريف منير والفنان كريم فهمى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وفى سياق آخر، يعرض حالياً لسوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، على شاشة dmc، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحاًوصدى واسعاً منذ عرض الحلقات الأولى، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017 .