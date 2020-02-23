حوار| جومانا مراد: " محمد سبب غيابي.. وأعود مع يسرا.. وأفضل الفتاة الشعبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- ضياء مصطفى:

بعد غياب 7 سنوات، تعود الفنانة السورية جومانا مراد إلى جمهورها، الذي اعتاد على وجودها بشكل دائم منذ نهاية التسعينيات، وحتى عام 2013.

وقدمت جومانا خلال 13 عاما أكثر من 40 عاما في مصر وسوريا، فضلا عن الأعمال التي أنتجتها.

وفسرت غيابها خلال السنوات الماضية برغبتها في تكوين أسرة، موضحة أنها عادت مع إتمام ابنها محمد، عامه الأول.

"الخليج 365" التقى جومانا مراد للحديث معها عن تجربتها في لجنة التحكيم بمهرجان أسوان، وعودتها، ورأيها في الأعمال الفنية في مصر وسوريا، وغيره، وإلى نص الحوار..

-لماذا الغياب لمدة 7 سنوات عن الجمهور؟

غياب لأسباب شخصية، بهدف تكوين أسرتي، والحمد لله رزفتي الله بابني محمد، الذي أتم عامه الأول، ولم اعتزل نهائيا، وحين شعرت أن الوقت مناسب، قررت العودة، خصوصا إني وجدت سيناريو جيد مسلسل "دهب عيرة"، وعمل يجمعني بالفنانة يسرا، التي أحبها وأرى أنها أسطورة، ولكن لم يجمعنا عمل من قبل، وكل منا سعيد بالتعاون مع الآخر، خصوصا أن مخرج العمل سامح عبدالعزيز، وقدمنا مع بعض أعمال ناجحة في السينما، وكذلك التعاون مع شركة العدل جروب.

-بعيدا عن تكوين الأسرة.. ما الاستقادة التي تحققت لك من فترة التوقف؟

بالتأكيد، راجعت نفسي في ما قدمته، وأحاول خلال الفترة المقبلة أن أقدم الذي لم أقدمه من قبل، وأنا عامة أبحث عن الأدوار المختلفة.

-مع عودتك.. هل ستركزين في السينما أم الدراما؟

أنا أحب السينما بشكل أكبر، لكن لو هناك عمل في الدراما مهم سأقدمه، لأن الجمهور مرتبط بالدراما.

-وهل تفكرين مع عودتك الإنتاج في مصر؟

هذا الامر في ذهني، ولكن أنا الآن مركزة في التمثيل وعودتي.

-وهل تقبلين بدور أقل من البطولة حاليا؟

في السينما لا أهتم بالمساحة، يمكن المشاركة بمشهد الناس تطلع فاكرة، لكن في الدراما أنا أقدم البطولة من البداية في مصر وسوريا، لكن يسرا وعادل إمام استثناء، ولذلك قبلت العمل في مسلسل بطولة يسرا.

-وماذا عن تجربة التحكيم في مهرجان أسوان؟

هذه أول مرة تحكيم في مهرجان مصري، وأنا أحب مدينة أسوان، وسعيدة خاصة أن مهرجان مهم ويدعم المرأة، وكانت قبل ذلك رئيس لجنة تحكيم في مهرجان مسقط، آخر مشاركة لي كعضو لجنة تحكيم كان في مهرجان وهران.

-بالحديث عن مهرحان أسوان.. ما رأيك في سينما المرأة؟

أتمنى أن يكون دور المرأة أكبر، ولكن هناك مشكلة إنتاج وكتابة، يخافون ألا تحصد الأفلام إيردات قوية، ولكنى أتمنى أن تصبح السيدة هي البطلة، وليست سنيدة.

-إذا عدنا للمسلسل.. ما الذي يمكن الإفصاح عنه بشأن دورك؟

لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل دوري، والصبر حلو، وحين تشاهدون المسلسل ستعرفون لماذا لا يمكني الحديث، المسلسل حاجة مفاجأة، ولكن ما أستطيع قوله أن المسلسل "يوجع"، يسرا ستوجع قلوب الناس كلها، أما عن الترشيح فهو من سامح عبدالعزيز والشركة ويسرا أيضا.

-تشاركين في أول فيلم 3D مصري.. فماذا عنه؟

آخر فيلم ليّ كان مع شركة أوسكار من خلال فيلم الحفلة، وأعود للسينما معهم من خلال فيلم يوم 13، وهذا أول فيلم 3D، وتصنيفه رعب، وأنا ضيفة شرف لكن بدور محوري في الأحداث، وانتهيت من التصوير، وربما يطرح في العيد الكبير، ومتشوقة أن يرى الجمهور الفيلم، أنا سعيدة أن فيلم بهذا المستوى يقدم في مصر، وائل عبدالله عامل شغل جامد، ودوري سيدة "A كلاس".

-هل كنتِ متابعة للأعمال الفنية خلال فترة التوقف؟ وما الجديد الذي لاحظتيه مع عودتك؟

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لم أكن متابعة بشكل كبير، بسبب انشغالي بابني والسفر كثيرا، ولكن هناك أساليب جديدة في الإخراج، والاتجاه للفورمات الأجبني زاد، وهناك فنانون كثيرون جدد تصدروا المشهد.

-ما تعليقك على تراجع الدراما السورية؟

لا أعتبره توقف أو تراجع، النجوم والمخرجون انتقلوا إلى لبنان، ستجد في معظم الأعمال اللبنانية أما المخرجين أو نجوم أو نجمات العمل من سوريا مع اللبنانين، وأنا سعيدة بعودة الدراما اللبنانية، وطول عمرنا نعمل سويا، كان اللبنانيون يعملون في الدراما السورية، والآن تغير الوضع فقط، ولا أرى أي صراع بين الدراما في سوريا ولبنان.

-لماذا تراجع وجود النجوم السوريين في مصر؟

لا أعرف ما يعرض عليهم وهل يرفضون أم أنهم منشغلون بأعمالهم في لبنان.

-ما تعليقك على وصول بعض الأفلام السورية إلى مسابقات ومهرجانات عالمية؟

السينما القديمة السورية لا أحبها، والأفلام الجديدة لما أتابعها، ولكن سعيدة بوصولها إلى هذا النجاح

-من أقرب الفنانين السوريين إليكِ؟

جمعيهم أصدقائي، ولكن أقربهم قصي خولي، ودائما نتحدث عن مشروعات مشتركة.

-ما الدور الذي تفضلين تقديمه على الشاشة؟

أحب كل الأنواع، لكن أفضل دور الفتاة الشعبية، والناس لم تعرفني حين قدمت الفرح.

-مصر أم سوريا أم لبنان.. أي دولة تفضلين العمل فيها؟

أفضل العمل في مصر، وعملت مع أغلب النجوم.

-كيف ترى الاتجاه لعرض المسلسلات على المنصات الرقمية؟

لا أعرف بالضبط إلى أي اتجاه نسير بشأن العرض، لكن الكثيرين يقولون أن الجمهور سيهجر التليفزيون قريبا، وسيكون العرض عبر المنصات، ومؤخرا بدأت في الاشتراك بمنصات مثل نتفليكس وغيرها.

-كيف تقيمين تجربة المسلسلات خارج الموسم الرمضاني؟

مع هذا جدا، وضد أن تكون المسلسلات كلها في رمضان.

-ما سبب تسمية ابنك محمد؟

"باباه" كان في المدينة، وكلمني وقالي ربنا سيرزقنا بمحمد، وكل يوم انتظر بشغف أن يبدأ في الحديث، ووالده يقول لي "ابن أمه، أنا اهتم به كثيرا، بس أنا بحب الراجل يكون ناشف،.

-كيف تحافظين على رشاقتك رغم الإنجاب؟

أنا أكل كل شيء لكن ابتعد عن الطعام قبل النوم، وأمارس الرياضة لكن دون انتظام.

-ما تعليقك على حادث فيلا نانسي عجرم خاصة أن المتهم "القتيل" سوري؟

"مابحبش أقعد وأفتي، ده غلط"، أنا لا أعلم ما حدث في هذه الليلة.