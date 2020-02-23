تراند اليوم : بعد أيام من الارتباط..فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان انفصالها

صدمت فنانة مصرية شهيرة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة انفصالها عن رجل الأعمال المصري يحيى الشناوي، بشكل مفاجئ، وذلك بعد أقل من شهر على خطوبتها، حيث أعلنت الخطوبة في 26 من الشهر الماضي.
ونشرت الفنانة ووصيفة ملكة جمال مصر السابقة، إنجي شرف، منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، معلنة فيه انفصالها عن خطيبها.
ونشرت "شرف " صورة مكتوب عليها "Am Single"، وعلّقت عليها بالقول:"أنت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد ....عسي ان تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم".
يذكر أن شرف دخلت عالم الفن بعد تتويجها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر، وشاركت في مسلسل "ريا سكينة" مع الممثلتين عبلة كامل وسمية الخشاب، وقدمت عدة أعمال منها "حارة اليهود" و"سلسال الدم"، ويعرض لها الآن مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد.
وأثار إعلان الفنانة المصرية انفصالها، صدمة لدى الجمهور، خاصة أنها احتفلت بخطوبتها منذ أقل من شهر، وعبر الجمهور عن حزنهم، داعين لها بأن يرزقها الله خيرًا منه.
A post shared by Engysharaf (@engysharaf_official) on Feb 20, 2020 at 7:42am PST