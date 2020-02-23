محمد رمضان يفجر مفاجأة بعد قرار النقابة: مطرب معروف خلف حملة التشهير بي

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​محمد رمضان​ عن مفاجأة بعد قرار النقابة بحقه وقال ان هناك شخص لا بل مطرب مشهور يقف خلف حملة التشهير به في الفترة الأخيرة وذلك في في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة الأولى المصرية ضمن برنامج "التاسعة مساء"

وتابع محمد قائلا ان هذا الفنان يدير حملة للنيل منه وتشويه اسمه باثنين من محاميه الا انه رفض ذكر اسمه.

عندها علق الإعلامي وائل الإبراشي وقال له: "عمرو دياب"، لكن رمضان اصر على عدم التعليق فسأله مجددا ان كان هذا الفنان يهدد مستقبله في الغناء، فرد قائلا: "لست من المؤمنين بنظرية المؤامرة ولكن من حولي يخبرونني بالتفاصيل أولًا بأول وهم من أبلغوني بأمر محامين هذا المطرب".

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