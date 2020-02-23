أدهم نابلسي يطرح فيديو كليب أغنية "بتعرف شعور" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الاردني أهم نابلسي اغنيته الجديدة "بتعرف شعور" عند منتصف ليل السبت 22 شباط وفاجأ الجمهور بطرحها على طريقة الفيديو كليب أيضاً تحت اشراف المخرج ياسر سامي.

أما الاغنية فهي من كلمات علي المولى وألحان أدهم الذي أشرف أيضا على التوزيع.

واستطاعت الاغنية ان تحقق في وقت ضئيل نسبة مشاهدة عالية جداً نسبياً ووصلت الى اكثر من 350 الف في وقت لم يمر 10 ساعات على موعد طرحها وحصدت تعليقات ايجابية من قبل الجمهور ومحبي ادهم من كافة الدول في الشرق الاوسط

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