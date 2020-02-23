ميرنا وليد - بيروت - اعترف الفنان الكندري العالمي ​ذا ويكند​ان كان على علاقة مد وجذر مع المخدرات الا انه اليوم بعيدا عنها وفي طريقه الى الشفاء الكامل. ووضح سبب لجوئه الى المخدرات على الرغم من النجاحات التي يحققها فقال "لدي علاقة غير مباشرة بها. إنها لا تستهلك حياتي ولكنها تساعدني أحيانًا على فتح عقلي لكي أكون مخلوقًا ، لكن عندما أحيي الحفلات او اسجل في الستوديو فأكون متيقظ تمامًا وأحاول أن لا أشرب الخمر ".

وكشف الفنان الشهير الذي احتفل قبل ايام قليلة بعيد ميلاده الثلاثين أنه يشعر بالوحدة والرغبة في عدم مغادرة منزله، حيث إنه يقضي معظم وقته في كتابة أغانٍ جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذا ويكند يعترف بتعاطيه المخدرات لأنها تجعله خلوقاً وأكثر إبداعاً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.