ميرنا وليد - بيروت - وضعت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفاشنيستا ​روان بن حسين​مولودتها الاولى بيلا لونا.

وبعد ذلك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً واضحة لأول مرة لزوجها الذي أخفت هويته منذ زواجها العام الماضي، وتبيّن أنه رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف الذي سبق وأن أعلنت خطوبتهما قبل ان تفضح خيانته لها عبر صور له ولعائلته وتثير جدلا واسعا على السوشيل ميديا.

وعلى الرغم ان الجدال انتهى وقتها باعتذار روان على صفحتها منه ومن عائلته لكن لم يتوقع احدا انه بعد ان خانها سيكون هو زوجها ووالد طفلها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان وضعت مولودتها..الكشف عن هوية زوج روان بن حسين -بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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