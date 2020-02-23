حلمي بكر يهاجم محمد رمضان.. وتفسير "غريب" لمن صنع نجوميته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم الملحن والموسيقار المصري حلمي بكر، طريقة غناء الفنان محمد رمضان موضحا أنه لا يمتلك أي مقومات تؤهله ليصبح مطربا، نافيا تماما ما تردد على السوشيال ميديا بشأن تلحين أغنية لرمضان قائلا: "دا أنا أعتزل التلحين أكرملي، على آخر الزمان أقلل من قيمتي" على حد قوله.

وأضاف حلمي بكر في تصريحات تلفزيونية أنه مع قرار هاني شاكر بوقف مطربي المهرجانات، قائلا: "أنا لو النقيب كنت عملت أكثر من الوقف، كنت هجازيهم عن تقاعسهم عن تنفيذ القرار، بجانب رفد نصف أعضاء النقابة لعدم مطابقتهم للشروط".

وعن وصول متابعي محمد رمضان لـ2 مليار، سخر حلمي بكر قائلا: "سكان العالم 7 مليار يعني الأستاذ اللي بيحركلنا صدره ليل نهار ثلث العالم بيتابعه، أحب أقولكم إن الفضول هو من صنع نجومية محمد رمضان وحوله لـ"هيرو" بطل، فالعين تعشق قبل الأذن".

وكشف حلمي بكر عن فتح تحقيق عاجل بنقابة الممثلين بسبب إعطاء تصاريح لمحمد رمضان، مؤكدا أن الفنان المصري يحصل علي التصريح بطريقة الدي جي أو بطريقة غناء أغنية بالفيلم وهذا ما سنحاول منعه خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر كان قد أصدر بيانا صحفيا بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات في المنشآت السياحية، والبواخر النيلية، والملاهي الليلية، والكافيهات.

وتضمن البيان أن هناك جدلا مجتمعيا على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات.

وتعد أغاني المهرجانات نوعا من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار، وتتضمن كلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات توصف بأنها غير أخلاقية في كثير منها.

وأوضح هاني شاكر، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع، والعرف الأخلاقي، واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.