شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لخروج مسلسل مى عز الدين من السباق الرمضانى لضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة مى عز الدين تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير"، وهو اسم مبدئى للعمل لحين تغييره، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث صورت يوم الأربعاء الماضى، مع مجموعة من نجوم المسلس.

وفى السياق ذاته، يدرس صناع العمل حالياً خروج المسلسل من السباق الرمضانى نظرا لضيق الوقت، ورغبة البطلة والشركة المنتجة فى تقديم عمل درامى يليق بالجمهور، لذا يبحث فريق العمل تحت إشراف شركة الإنتاج عرض المسلسل عقب شهر رمضان المقبل، حتى يتثنى لأسرة المسلسل التصوير بارتياحيه والتركيز فى كل تفاصيل العمل، كما نوهت مى عز الدين عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" أنها تحضر لمسسلها ولم تعلم إذا سيتم عرضه فى رمضان أم خارج السباق.

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"خيط حرير" يشارك في بطولته كل من النجوم محمود عبد المغنى، سوسن بدر، مى سليم، وأحمد خليل، وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ابراهيخم فخر.

مى عز الدين قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنسيسة بيسة" وعرض فى السباق الرمضانى الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

يشار إلى أن مى عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى كضيفة شرف فى نهاية الفيلم، الذى عرض يوم 25 ديسمبر الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.