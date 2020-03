شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من مسلسل On My Block يصل مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس، أول تريلر للموسم الثالث من مسلسل On My Block، الذى ستطرح حلقاته في 11 مارس المقبل، على أن يتضمن الموسم الجديد 10 حلقاته تطرح دفعة واحدة على منصة البث، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "tvseriesfinale"، مسلسل On My Block من بطولة سييرا كابري، جيسون جيناو، بريت جراي، دييجو تينوكو، جيسيكا ماري جارسيا،Peggy Blow، خوليو ماسياس، روني هوك.

وشارك في تأليف مسلسلOn My Block، المؤلف Lauren Iungerich (Awkward)، وEddie Gonzalez، جنبا إلى جنب مع المؤلف (EmpireوJeremy Haft (All Eyez On Me، ويدور مسلسل الكوميديا On My Blockحول أربعة من الأصدقاء المشردين، ورحلاتهم في الشوارع، وهم يتجولون في طريقهم الذى يمتزج بالانتصار، والألم، والحداثة، وذلك أمام مجموعة الثانوية في المدينة الداخلية.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس، عن انضمام الممثل الأمريكى جانلو كاستيلانوس، إلى الموسم الرابع والأخير من سلسلة الغموض والإثارة ، ولم تكشف الشبكة عن أى معلومات حول دوره، كما لم تعلن الشبكة عن موعد طرح الموسم الجديد، الذى من المقرر أن يعرض قبل نهاية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما قررت الشركة المنتجة لمسلسل 13 Reasons Why، تجديده لموسم رابع جديد، بعد نجاح الموسم الثالث، ورفع تقييمه عبر موقع IMDB.

وفى سياق متصل، قامت الشركة المنتجة بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.

تدور قصة المسلسل حول كلاى جنسن الذى يعود لمنزله يوماً ما من المدرسة ليجد صندوقاً غامضاً على شرفة منزله واسمه مكتوبا عليه، ويكتشف أن بداخله شرائط كاسيت سجلتها زميلته فى الصف المعجب بها هانا بيكر، والتى أقدمت على الانتحار بشكل مأساوى قبل أسبوعين، وتشرح شرائط التسجيل أن هناك ثلاثة عشر سببًا جعلتها تقرر إنهاء حياتها.