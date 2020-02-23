أصالة تهنئ الشعب الكويتي بالعيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة السورية أصالة نصري أن تهنئ الشعب الكويتي بالعيد الوطني، الموافق 25 فبراير الجاري.

وكتبت أصالة تغريدة، عبر قناتها الرسمية بموقع "تويتر": "كلّ عام والكويت الحبيبة الغالية بخير واستقرار وتقدّم دائم ، بقيادة الشيخ صباح وشيوخها الكرام، العيد الوطني الكويتي".

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ومن ناحية أخرى أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، يوم الجمعة الماضي، حفلا غنائيا، بالمجمع الثقافي في أبو ظبي.

يذكر أن الفنانة أصالة، مؤخرًا أحيت حفلا غنائيا، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الحفل قدمت أصالة، مجموعة من أفضل أغانيها.

وأحيت الفنانة أصالة، حفلا غنائيا ضمن مهرجان فبراير الكويت، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها منها "سواها قلبي"، ثم غنت "أبشري يا عين"، "كبير الشوق"، "كتر الله خيرك".