تراند اليوم : محمد رمضان يتهم مطربا شهيرًا بتحريض الطيار المفصول ضده .. وهذا هو اسم المطرب

اتهم الفنان محمد رمضان ، مطربا شهيرًا بتحريض الطيار المفصول أشرف أبو اليسر ضده.

وقال "رمضان" في لقاء مع التلفزيون المصري: المحاميان الخاصان بالطيار المفصول هما نفس المحاميين الذين يوكلهما مطرب شهير .

وأضاف: من الصعب أن يتدخل هذان المحاميان في القضية دون معرفة من المطرب الشهير.

وتابع: مش حابب أعلن عن أسماء.

يذكر أن المحاميين الذين يقصدهما رمضان هما أشرف عبد العزيز ومجدي حلمي ، وهما محاميا المطرب عمرو دياب.

