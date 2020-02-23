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شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار مشاهدة لكليب جنيفر لوبيز On The Floor على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
"On the Floor" واحدة من أغنيات ألبوم جنيفر لوبيز " Love"، بينما تم تصوير الكليب في يناير 2011 ، و حتي الآن نسبة مشاهده العمل في ارتفاع مستمر.
يذكر أن جنيفر لوبيز كانت ضحية الشائعات الفترة الماضية ، و كانت اخرها تناول لوبيز للمنشطات باستمرار ، إلا أن كشف مدرب لوبيز الشخصية، دود روميرو، عن نظامها الغذائي الروتيني وأكد أن المغنية الشهيرة مكرسة وقتها لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والعناية بجسمها، ولقد اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظام غذائي صحي يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية، وقال مدرب لوبيز لمجلة "O Magazine": "إنها تبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة وتحصل على عناصرها الغذائية من مصادر كاملة، كما أشار إلى أنها لا تشرب الكافيين أو الكحول" ؛ وأكد أن فكرة أنها تستهلك المنشطات غير صحيحة تمامًا والتي يمكن أن يكون لها آثار جسدية ونفسية سلبية.
وبدأت الشائعة بنشر موقع "Woman’s Day" تقريرا يؤكد أن جنيفر لوبيز تتناول البروتينات لمساعدتها فى بناء العضلات، وكان لافتا جدًا شكل عضلاتها أثناء مشاركتها فى الـ half time الخاص بـ super bowl نهاية الأسبوع الماضى، وأكد مصدر للموقع أن المحيطين بجنيفر لوبيز يتساءلون عما إذا كانت قد تناولت بعض المنشطات".
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