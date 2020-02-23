سوسن بدر والدة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تجسد الفنانة سوسن بدر ضمن أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه"، والدة بطلة العمل الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وانتهت سوسن من تصوير عدة مشاهد فى بعض الديكورات المخصصة للعمل، المقرر طرحه خلال الموسم الرمضانى المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي.

وانتهى ياسين من كتابة نصف حلقات المسلسل، والعمل ينتمى للأعمال الاجتماعية الرومانسية.

Advertisements

والمسلسل يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، تارا عماد.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، ويعرض على شاشة dmc، من إنتاج شركة سينرجي.