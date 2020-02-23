تراند اليوم : محمد رمضان يكشف معلومة محرجة عن الفنان الذي ضربه .. والإبراشي يقاطعه غاضبا

كشف الفنان المصري محمد رمضان مفاجأة من العيار الثقيل عن الفنان باسم سمرة بعد قيامه بدفعه في أحد حفلات الزفاف .

وقال "رمضان" في لقاء مع برنامج "التاسعة مساءً|" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر شاشة التلفزيون المصري: كنت في فرح ابن واحد صاحبي في المنيب .. باسم سمرة أخويا وصاحبي لكن مكانش في وعيه.

وأضاف: باسم لو كان في وعية كنت هرد الضربة بأيدي الشمال .

وانفعل الإعلامي وائل الإبراشي : يعني ايه مكانش في وعيه؟ .. باسم سمرة كان واعي بس وقال مقصدتش.

ليرد "رمضان" قائلا: ولو قال أنا مقصدش برضو مكانش في وعيه.