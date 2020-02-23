فن ومشاهير

تراند اليوم : الراقصة دينا تهاجم مطرب مصري شهير: أغنيته تدعو لـ"زنا المحارم" .. ايه الأباحة دي؟

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شنت الراقصة المصرية دينا هجوما شرسا على مطرب شهير بسبب أغانيه المنتشرة واصفة إياها بـ"الصفاقة".

وقالت "دينا" في تصريحات صحفية: حزنت لوصول الفن إلى هذه الحالة المزرية .. حمو بيكا يغني مهرجان يتحدث فيه عن رجل يحب ابنته .. إنه يروج لزنا المحارم .

وأضافت: لا يصح لمثل تلك الأغاني أن تدخل إلى بيوتنا ويسمعها أولادنا .. لأول مرة في تاريخ الفن المصري يحدث هذا .. ايه الأباحة وقلة الأدب دي؟.

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