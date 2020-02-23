فرقة ميامي تُحيي اليوم الوطني الكويتي في القرية العالمية

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت فرقة ميامي الحفل المخصص للاحتفال باليوم الوطني الكويتي، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية وسط تفاعل الحاضرين مع الأغنيات المتنوعة للفرقة الكويتية، وخاصةً مع أغنية "شيلوها شيلة" التي لاقت نجاحاً على امتداد العالم العربي.

وتابعت الفرقة بتقديم أعمالها القديمة والجديدة، وبينها "صبوحة" و"يا بويا" و"بستانس" وغيرها من الأغاني الوطنية والتراثية.

شهد الحفل مشاركة آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالعديد من الفعاليات الترفيهية في القرية العالمية التي يزورها سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف على تجارب الترفيه والتسوق والطعام المميزة التي توفرها بالإضافة للثقافة والتسوق والترفيه. علماً أنها تُنظم حفلات موسيقية كل يوم جمعة عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم من الشرق الأوسط وآسيا والعالم.

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