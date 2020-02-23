شكرا لقرائتكم خبر عن في أكثر من شهر .. فيلمJust Mercy يحقق 44 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Just Mercy إلى 44 مليون و 503 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 10 يناير الماضى، في دور العرض المختلفة حول العالم، وأنقسمت الإيرادات بين 35 مليون و 3 آلاف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 9 مليون و 500 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Just Mercy بطولة جيمي فوكس و بري لاريسون وتيم بلاك نيلسون و مايكل بي جوردان و روب مورجان ، والفيلم من تأليف وإخراج ديستين دانيال كريتون.

وتدور قصة فيلمJust Mercy، حول محامي شاب يدعى برايان ستيفنسون، ومعركته التاريخية من أجل العدالة، وذلك بعد تخرجه من جامعة هارفارد، وبدلاً من البحث عن عمل تقليدى، توجه إلى ألاباما للدفاع عن أولئك المدانين بالخطأً، بدعم من المدافعة المحلية إيفا أنسلي، وفى واحدة من أولى القضايا، وأكثرها إثارة، هي قضية والتر ماكميليان، الذي حكم عليه عام 1987 بالموت، من أجل جريمة قتل سيئة السمعة لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، على الرغم من كثرة الأدلة التي تثبت براءته وحقيقة أن الشهادة الوحيدة ضده جاءت من مجرم له دافع الكذب، في السنوات التي تلت ذلك، أصبح برايان متورطًا في متاهة من المناورات القانونية والسياسية والعنصرية العلنية، وغير المحببة أثناء قتاله من أجل والتر، وغيرهم من أمثاله، مع الصعاب والمكدسة ضدهم.

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كما أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالت من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، في ربيع عام 2020، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من هذا العام ، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق في شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".