شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى شريرة ومعقدة نفسيا فى " ونحب تانى ليه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة الشابة كارولين عزمي دور فتاة شريرة وتعاني من انفصام في الشخصية وتحاول جلب الخلافات دائماً بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير خلال أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه"، للمخرج مصطفى فكرى وتأليف عمرومحمود ياسين إنتاج سينرجى، وصورت كارولين عدد من مشاهدها في العمل والتي جمعت بينها وبين الفنان شريف منير، ومن المقررعرض العمل في موسم رمضان المقبل.





مسلسل "ونحب تانى ليه"، تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، ويعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأولى من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 15 حلقة حتى الأن، على أن يسلم باقي الحلقات خلال أواخر الشهر الجاري، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للانتهاء من التصوير .

واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرومحمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق في "ونحب تانى ليه" الذي يناقش الكثيرمن قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه.

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مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

يشارإلى ان أخر أعمال كارولين عزمى مسلسل "قيد عائلى"، للمخرج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم وهم :النجمة ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله، وعزت العلايلى ورامى وحيد وميريهان حسين ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وميرنا المهندس، ومحمد محمود عبد العزيز ونضال الشافعى وصبرى فواز وسيمون وأميرة هانى ومحمد نجاتى ومنة فضالى وآخرون .



