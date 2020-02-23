أحمد حلمي ينشر صورة مع الدكتور مجدي يعقوب: "دخلت التاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق حلمي على الصورة: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا.. ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده احنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه، إحساس رهيب، دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف".

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وأضاف: "أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة، لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانيه الشخص اللي قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. انا حصلتلي رهبه رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".

كان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، أعلن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري، خلال حفل تكريم "صناع الأمل" الذي أقيم في دبي، لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، أول أمس الخميس: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".