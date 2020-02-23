صور| "حلولا".. هنا شيحة تهنئ شقيقتها حلا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لتهنأها بعيد ميلادها.
وعلقت هنا على الصور: "كل سنة وإنتي طيبة يا حلولا، حلا الطيبة الجدعة الصبورة الحمولة، مشاعرك حقيقة واللي جوا زي اللي برا.. طول عمرك بتشوفي الدنيا بشكل تاني، أحلى وأطيب ومليانة حب وسعادة، خليكي زي ما إنتي، بحبك".
وتحتفل الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاها الـ41، اليوم الموافق 23 فبراير الجاري.
وتواصل حلا تصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
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