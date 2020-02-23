الطيار هددني.. وسمرة لم يكن واعيا.. وليس لدي عقدة".. أبرز تصريحات محمد رمضان في "التاسعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حل الفنان محمد رمضان ضيفا على أولى حلقات برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، على التليفزيون المصري.

ورد محمد رمضان على العديد من الأزمات التي تعرض لها مؤخرا.

"الخليج 365" يستعرض عددا من أبرز تصريحات رمضان خلال الحلقة..

- لست أول شخص يتصور مع طيار في كابينة القيادة، هناك مطربة لبنانية اتصورت معه ونزلت صورها على السوشيال ميديا".

- الطيار هددني بدفع 9.5 مليون جنيه أو التشهير، وأنا متعاطف معه.

- لو نشرت فيديو معي سينقلب المتعاطفون مع الطيار، ولكن أنا محتفظ به للمحكمة.

-محامي مطرب مصري مشهور وراء قضية الطيار ومنعي من "الموسيقيين".

- خُد عيني بالحب، لكن 10 جنيه غصب عني لا، وطالما الطيار لجأ إلى القضاء فليكمل طريقه.

-لو كنت مخطئا لكن سلطة الطيران المدني رفعت دعوى ضدي.

- متكفل براتب الطيار كحل للأزمة حتى الحكم في القضية.

- أنا أغنَى نجم في مصر حتى في الغناء، وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي.

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- أنا لست مطرب مهرجانات.. والجمهور فرض عليّ أن أكون مغنيا.

- أحترم نقابة الموسقيين، ولن أغنى في مصر، وأنا ضد منع مطربي المهرجانات.

- عبدالحليم حافظ غنَّى عاري الصدر خلال أحد أعماله السينمائية.

- نور الشريف وأحمد زكي وهما أساتذة قدم أدوار فيها بلطجة وتجارة مخدرات.

- هناك حملات ممنهجة ضدي للنيل مني.

- أنا أقول دائما ثقة في الله أكثر من صباح الخير.

- اتهموني بعدم القيام بأعمال خيرية، وحين أظهرت تبرعي قالوا إني أتحدث عن أفعال الخير.

- باسم سمرة لم يكن في وعيه حين دفعني في أحد الأفراح بمنطقة المنيب، ولو كان يقصد كان هيلاقي دراعي الشمال جاهز.

- عادل إمام أستاذ، وشرف لي أني قدمت مسرحية أهلا رمضان على مسرح الزعيم، وليس لدي عقدة تجاه أو تجاه أحمد زكي.

- "عبده موتة" حكم عليه بالإعدام في نهاية الفيلم.

- فيديو "البرنس" كان معاينة أماكن للتصوير.

- أول مرة أسمع عن المقاطعة؛ المقاطعة دايمًا بتكون في المنتجات مش لفنان، ومَن دعوا إلى المقاطعة هم نقطة في بحر جمهوري المحب لفني".