نيللي كريم تنشر صورًا مع كلبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة من الصور، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت نيللي في الصور مع كلبها، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يُذكر أن الفنانة نيللي كريم كُرمت مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي انقضت فعاليات دورته الرابعة مؤخرًا، كما تستعد للمشاركة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

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