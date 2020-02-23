تراند اليوم : محمد رمضان عن اعتداء باسم سمرة عليه: ماكنش في وعيه

قال الفنان محمد رمضان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ باسم سمرة وهو يدفعه، لم يكن مقصودا وكان خلال فرح في الجيزة.

وأضاف رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»،: «ده كان فرح ابن واحد صاحبي في المنيب.. باسم أخويا وصاحبي بس ماكنش في وعيه».

وتابع رمضان: «باسم لو كان في وعيه كنت هرد بايدي الشمال على طول» ليعترض الإبراشي على الكلمة: «يعني ايه مش في الوعي باسم واعي جدا وقال مقصدتش».

وصمم رمضان على رأيه قائلا: « لو قال أنا مقصدش برضو عشان ماكنش في الوعي».