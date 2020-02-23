شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد ابنيها الـ12 بأول صورة التقط لهما.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، على الاحتفال بعيد ميلاد توأمها ماكس Max وإيمي Emme، الـ12، بنشر صورة لهما أثناء طفولتهما، عبر حسابها بموقع انستجرام، موجه رسالة لهما قائلة "أعلم أنكم تبلغون 12 عاماً، اليوم، لكنكم ستظلون دائماً أولادى، عيد ميلاد سعيد".

وعلى سياق أخر، نقلت صحيفة Woman’s Day تقريرا عن مدرب لوبيز الشخصي، الذي كشف عن نظامها الغذائي الروتيني، وأكد أن المغنية الشهيرة مكرسة وقتها لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والعناية بجسمها، ولقد اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظام غذائي صحي يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية، وقال مدرب لوبيز لمجلة "O Magazine": "إنها تبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة وتحصل على عناصرها الغذائية من مصادر كاملة، كما أشار إلى أنها لا تشرب الكافيين أو الكحول".

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وأكد أن فكرة أنها تستهلك المنشطات غير صحيحة تمامًا والتي يمكن أن يكون لها آثار جسدية ونفسية سلبية.

بدأت الشائعة بنشر موقع "Woman’s Day" تقرير يؤكد انت جنيفر لوبيز تتناول البروتينات وذلك من أجل مساعدتها في بناء عضلاتها، وكان لافت جدًا شكل عضلاتها خلال مشاركتها في الـ half time الخاص بـ super bowl نهاية الأسبوع الماضي، وأكد مصدر للموقع أن المحيطين بجنيفر لوبيز يتساءلون عما إذا كانت قد تناولت بعض المنشطات".

وأحيت النجمتان جنيفر لوبيز وشاكيرا حفل السوبر بول منذ اسابيع، ووفقاً لبحث نيلسن ميديا فإن أكثر من 103 ملايين شخص، شاهدوا العرض المسرحي، في نصف نهائي Super Bowl، والذي يمثل نموا بنسبة 4% عن العام الماضى الذى ترأسه Maroon 5.