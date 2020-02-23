شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع محمود الليثى وعلى ربيع ومصطفى خاطر..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب الشعبي محمود الليثى، بالغناء في مسلسل "وصل أمانة" مع النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة

ويلتقى على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار الـ7 سنوات الماضية وكذلك بعد تقديم كل نجم منهما عمل من بطولته المطلقة فى العامين الآخيرين، ويعتمد "وصل أمانة" على الحلقات المنفصلة المتصلة مع الاستعانة بالعديد من الفنانين للظهور كضيوف شرف.

من ناحية أخرى، طرح محمود الليثي مؤخراً أحدث أعمال أغنية "يا بجح" على "يوتيوب" من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع أشرف البرنس وألحان محمد غنيم، وتقول كلمات الأغنية : علمت جارى أصول كارى سبق هو، اتاريه مليه الغل والحقد كان هو، لا عايزنى فى الدنيا اعيش ولا حتى آكل عيش، كأن فى الدنيا مفيش فى الدنيا غير هو، اه يا ناقص ياللى باصص لى فى جيبى، طب بناقص من اللى كان عامل حبيبى والندالة كتير دى عندك كتير دى عندك بالصفايح.

كانت آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.

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يذكر أن المطرب الشعبى محمود الليثى أحيا حفل غنائي كبير، في أبو ظبى الأيام الماضية بحضور عدد كبير من جمهوره وتم تكريمه بعد انتهاء الحفل، حيث قدم الليثى خلال الحفل عدد كبير من أغانيه منها "عم ياصباد" "أطاوع" و"هتجوز تانى" و"هاقطعك" و"الست لما" "، "بونبوناية"، "سيما سيما"، "سوق البنات"، وغيرها من الأغانى التى رددها معه جميع الحضور ورفع الحفل شعار كامل العدد وأشرف على الحفل مصطفى السويفى الذى تعاون معه فى أغنيته الأخيرة "سهرانين" التى جمعته بالمطرب حسام الحسينى .