شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية Cry Cry Cry لـ Coldplay تقترب من الـ 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت فرقة Coldplay، اغنية Cry Cry Cry، وذلك يوم 14 فبراير الجارى، على الحساب الرسمي للفرقة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتقترب مشاهدات الأغنية إلى 2 مليون مشاهدة، في خلال مدة طرحها، أغنية Cry, cry, cry، من ألبوم Everyday، الذى طرح في 22 نوفمبر من العام الماضى، وشمل الألبوم أغنية باللغة العربية طرحت تحت اسم "بنى آدم"، وحسب موقع nypost فهو منقسم لجزئين وهما Sunrise وSunset.
واستطاعت الفرقة الإنجليزية الشهيرة أن تحقق نجاحا جديدا بكليب "A Sky Full of Stars" الذى أطلق فى 2014، بعد أن قامت بأداء الأغنية على أحد المسارح، حيث تخطت نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" لأكثر من 500 مليون مشاهدة.
وهذه كلمات الأغنية :
Cry, cry, cry, baby
Cry, cry, cry
In a book about the world
Called The Luminous Things
There are trees and flowers glowing
While Jizo Bodhisattva sings
When you cry, cry, cry, baby
When you cry, cry, cry
When you cry, cry, cry, baby
I'll be by your side
(Dum-dum-dum) Don't want us to hurt each other (Dum-dum-dum)
Or cause each other pain (Dum-dum-dum, dum-dum-dum)
(Dum-dum-dum) Don't want to feel what they don't know (Dum-dum-dum)
(Dum-dum-dum, dum-dum-dum)
(Dum-dum-dum) We're in this together, baby (Dum-dum-dum)
We're as singing is to rain (Dum-dum-dum, dum-dum-dum)
So I'll never, never, ever let you go (Dum-dum-dum)
When you cry, cry, cry, baby
When you cry, cry, cry
When you cry, cry, cry, baby
I'll be by your side
Oh, yeah, yeah
Oh, yeah, yeah
For your miracles outnumber
All the stars out in the sky
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية Cry Cry Cry لـ Coldplay تقترب من الـ 2 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.