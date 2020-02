شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية Cry Cry Cry لـ Coldplay تقترب من الـ 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت فرقة Coldplay، اغنية Cry Cry Cry، وذلك يوم 14 فبراير الجارى، على الحساب الرسمي للفرقة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتقترب مشاهدات الأغنية إلى 2 مليون مشاهدة، في خلال مدة طرحها، أغنية Cry, cry, cry، من ألبوم Everyday، الذى طرح في 22 نوفمبر من العام الماضى، وشمل الألبوم أغنية باللغة العربية طرحت تحت اسم "بنى آدم"، وحسب موقع nypost فهو منقسم لجزئين وهما Sunrise وSunset.

واستطاعت الفرقة الإنجليزية الشهيرة أن تحقق نجاحا جديدا بكليب "A Sky Full of Stars" الذى أطلق فى 2014، بعد أن قامت بأداء الأغنية على أحد المسارح، حيث تخطت نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" لأكثر من 500 مليون مشاهدة.

وهذه كلمات الأغنية :

Cry, cry, cry, baby

Cry, cry, cry

In a book about the world

Called The Luminous Things

There are trees and flowers glowing

While Jizo Bodhisattva sings

When you cry, cry, cry, baby

When you cry, cry, cry

When you cry, cry, cry, baby

I'll be by your side

Advertisements

(Dum-dum-dum) Don't want us to hurt each other (Dum-dum-dum)

Or cause each other pain (Dum-dum-dum, dum-dum-dum)

(Dum-dum-dum) Don't want to feel what they don't know (Dum-dum-dum)

(Dum-dum-dum, dum-dum-dum)

(Dum-dum-dum) We're in this together, baby (Dum-dum-dum)

We're as singing is to rain (Dum-dum-dum, dum-dum-dum)

So I'll never, never, ever let you go (Dum-dum-dum)

When you cry, cry, cry, baby

When you cry, cry, cry

When you cry, cry, cry, baby

I'll be by your side

Oh, yeah, yeah

Oh, yeah, yeah

For your miracles outnumber

All the stars out in the sky