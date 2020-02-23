ناردين فرج تعلق على آخر حلقة لها في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الإعلامية ناردين فرج على آخر حلقة قدمتها من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، الذي يعرض السبت من كل أسبوع على شاشة "Mbc".

ونشرت ناردين صورة لها من كواليس البرنامج، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "آخر حلقة ليا في ذا فويس كيدز، كانت رحلة ممتعة، بتمنى التوفيق لكل أطفالنا، حتابعكم للنهائي، بشكر كل المتسابقين اللي بعتولي، حتوحشوني".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.