صفاء جلال في لبنان ولقاء الخميسي مع نجلها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس رياضية من داخل "الجيم".

ديانا حداد

نشرت المطربة اللبنانية ديانا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية خلال تواجدها في باريس.

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في لبنان.

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لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها من داخل سيارتها.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "حمام السباحة"، في دبي.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة تجمعها بنجلها عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

ياسمين علي

نشرت المطربة ياسمين علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأحمر، حازت الصورة إعجاب جمهورها.