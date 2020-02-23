فيديو| بكاء نانسي وتنافس 3 مصريين وتأهيل صديق طفل التنمر.. أبرز لقطات "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شهدت الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc"، اليوم السبت، بكاء نانسي عجرم، ومنافسة 3 مصريين، ومتسابق التنمر وغيرها.

ويعرض لكم الخليج 365 أبرز لقطات البرنامج:

بكاء نانسي

قدم الفريق الرابع للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كل من محمد إسلام، ومحمد الأعصر، ويزن كفى، أغنية "لو نويت" للفنان جورج وسوف.

وعلق الفنان اللبناني عاصي الحلاني: "يا سلام، الأغنية خلت كل واحد فيكو يظهر قدراته". كما علق حماقي :"برافو، إنتم الثلاثة فنانين".

وعلقت الفنانة نانسي عجرم :"أنا زعلانة، بعد شوية هبكي، الثلاثة كتير، كل واحد أحلى من التاني".

وقررت نانسي أن تنقل محمد إسلام من سوريا، لمرحلة المواجهة الثالثة.

يوسف حسن

قدم المتسابقون المصريون عبدالرحمن سعيد، وخالد صادق، ويوسف حسن، من مصر، أغنية "ولا يا ولا" للفنان الراحل عبدالغني السيد.

وقالت نانسي: "أنا فخورة بيهم، خالد عنده دفا بصوته، عبدالرحمن ما شاء الله، ويوسف صوته وأدائه مميز".

واختارت نانسي يوسف حسن لتنقله لمرحلة المواجهة الثالثة من البرنامج، بعدما وصفته: "ما غلط ولا غلطة".

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صديق طفل التنمر

غنى كل من مريم حنفي، ومعاذ عيسى، وعمر عادل، من فريق الفنان محمد حماقي، أغنية "لما راح الصبر منه" للفنانة شريفة فاضل.

وقال الفنان محمد حماقي: "أنا هختار الثلاثة، مريم صوتك أكبر من سنك، عمر إحساسك غير عادي، معاذ غنيت الأغنية بشكل مختلف".

وقرر حماقي أن يؤهل المتسابق عمر عادل لمرحلة المواجهة الثالثة من البرنامج.

وغنى المتسابق عمر عادل أغنية "والله ما يسوى" للفنان حسين الجسمي في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس، من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".

وقال عمر: "بغني الأغنية لصاحبي، لأنه انتحر بسبب التنمر، كان عنده أذن أصغر من الثانية، كانوا بيتريقوا عليه في المدرسة، فقررت أغني له الأغنية دي".

أمنة دمق

قدمت المشتركات ماسة تامر، وآمنة دمق، ونور الهدى الثلثي، أغنية "الليالي" لميادة الحناوي.

وقرر عاصي أن يؤهل آمنة بعد أن أشاد بصوتها القوي للمرحلة الثالثة.

وغنت المتسابقة آمنة دمق من تونس، "إلى حضن أمي" للمطربة ذكرى، في مرحلة الصوت وبس.

وقالت آمنة بعد أن انتهت من الغناء: "أنا مجهزة كيكة، أنا وأمي للجنة التحكيم وبقدمها لكم".

وبالفعل أحضر فريق عمل البرنامج "كيكة" مزينة بالورود، وبدأ لجنة التحكيم تناول الكيكة.