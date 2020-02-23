نوال الزغبي: علاقتي قوية بـ تيا وهذا ما أطلبه من "روتانا"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 صباحاً - كشفت النجمة نوال الزغبي أن "أغنية "القوية" الأخيرة التي أصدرتها إيجابية، ولو أنّها لا تشبه شخصيتها لما كانت قامت باختيارها وغنائها".

ورداً على سؤال إن كانت هي امرأة قوية دائماً، قالت نوال "أعيش حياتي بين مدّ وجزر، ولكن لا أرضى أن يكسرني أحد أو يلوي لي ذراعي".



"القوية" قلبت معادلة المرأة الضعيفة



وعن امكانية قيامها بتجديد بعض الأغاني الطربية، خصوصا للراحلة وردة الجزائرية، قالت نوال "هناك أغان جميلة جداً ان كان لـ وردة الجزائرية، وهناك بعض الأغنيات أفكر جدياً باعادة تجديدها، ولكن حالياً منشغلة بالتحضير لـ"سينغل" جديد سيكون من ألحان الفنان زياد برجي، على الأرجح سيبصر النور في عيد الفطر، بالإضافة إلى العمل على ألبومي المقبل مع شركة "روتانا".

وأعربت نوال عن استغرابها في بداية الأمر عندما سمعت بأغنية "القوية"، وقالت "كوني كنت موجودة في اجازة في قبرص، ولم يكن لديّ التركيز للانخراط في أمور عملية، وطلب مني مارسيل سماعها وعدم الحكم عليها سريعاً".

وأوضحت نوال أن "العلاقات العاطفية مليئة بـ"النكد" ودائماً ينظر للمرأة على أنها ضعيفة في مجتمعاتنا الشرقية، وأغنية "القوية" قلبت هذه المعادلة ، وأثبتت أن المرأة قوية ".



لست مغرومة بأي أحد



ورداً على سؤال، إن كانت مغرومة بأحد ، أجابت نوال "لا "يا ريت"، من الجميل أن يغرم الشخص ويجد من يقدره ويستوعبه، ولكن بالإجمال لا وجود لأي أحد".

وعن مواصفات الشخص الذي من الممكن أن تفكر نوال بالارتباط به، قالت "أن يكون رجلاً بكل ما للكلمة من معنى وغير متسلط وحنون ويدعمني"، فأنا أريد شخصاً يحيطني من كل الجهات وأشعر أنني بأمان برفقته".

وعن دعم شقيقها مارسيل لها قالت " يداري مشاعري جداً ولا نتصارع أبداً، ومارسيل أصغر مني بكثير وأستوعبه بمكان معين ودائما نتشاور".

وتابعت "نعقد اجتماعات في الصباح في منزله أو في منزلي، ونتشاور بالأمور العملية ولكن في النهاية يقنعني".



لن أمثل الدراما في كليباتي



وهل تعيش نوال الإيجابية بشكل دائم قالت "أنا إيجابية وقدمت من قبل أغاني رومانسية كـ "الناس العزاز" و"مية وجع"، ولكن لا أبكي وأنا اؤدي هذا النمط من الأغنيات".

واستبعدت نوال في حديثها أن "نراها في دور تمثيلي درامي في أحد كليباتها"، مؤكدة من جديد عدم رغبتها خوض غمار التمثيل، كون هذا المجال لا يشبهها ولديه أربابه".



نجوى كرم لبقة ومحبة



وعندما سئلت عن علاقتها بالفنانة نجوى كرم قالت "عندما أتكلم عنها أتحدث عنها بفرح، فـنجوى انسانة محبة ولذيذة ولبقة، وهذا ما لا نجده عند الجميع، ولو لم كانت هكذا لما زادت جماهيرتها ونجوميتها".



واختارت نوال لتصوير كليب القوية مخرجا جديدا يدعى "ايليو"، طالبة من "روتانا" أن تشدّ همتها ليصبح الكليب جاهزاً قبل موعد صدور الأغنية، التي تحضرها مع زياد برجي".



علاقتي قوية بابنتي تيا

نوال مع ابنتها تيا



ووصفت نوال أغنية زياد بالـ "فريش " والمليئة بالحب، ومن يسمعها سيشعر بأن لا مفرّ من أن يقع بالحب، على عكس "القوية" التي تريدين أن تعيشي فيها قصة حب، ولكن بثقة تامة".

وعن علاقتها بابنتها تيا قالت "تيا قوية وتشبهني، أما التوأم جورجي وجوي فلا يحبذان التصوير ولا الشهرة ومنذ 7 سنوات لا أملك أي صورة لهما".

وعن البلد التي تحب أن تزوره عربيا قالت "كل البلدان لأن كل بلد يستقبل نوال بطريقة مميزة".

الانفتاح الحاصل بالسعودية جميل

وعما يحصل من انفتاح في السعودية قالت ""لدي حفلات قادمة في جدة والرياض، والانفتاح الحاص جميل، ونتمنى أن يحصل عندنا ما يحصل في السعودية".

وعن أول أغنية تحب أن تغنيها نوال في كل حفل لها قالت "هناك أكثر من أغنية، ولكن أحرص على أنة تكون "الليالي" و"ماندم عليك" من ضمن برنامج الحفلة".

واستبعدت نوال فكرة القيام بـ ديو جديد بعد الديو الشهير الذي قدمته مع وائل كفوري، معتبرة أنها "قامت بأروع ديو على الإطلاق". تصريحات الفنانة نوال الزغبي هذه جاءت ضمن مقابلة أجرتها معها الإعلامية دارين شاهين على شاشة الجديد.

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