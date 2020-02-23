حصرياً: "الخليج 365" تنشر وثيقة ولادة ابن قصي خولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 صباحاً - بعدما أثار فيديو نشرته السيدة مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيه وهي باكية عن إهمال زوجها لها ولابنها وعن الظروف الصعبة التي تعيشها خاصة أنها لا تملك عملاً لإعلالة طفلها، عادت الأمور مرة أخرى لتكبر بعد نشر الإعلامي هادي الزعيم مقطعاً إعلانياً ترويجياً عن استضافته والدة مديحة الحمداني ، وهي فنانة شعبية تونسية مشهورة تدعى آمال علام في برنامجه التلفزيوني على قناة الحوار التونسي فكرة سامي الفهري، تتحدث فيه عن حقيقة زواج قصي خولي من ابنتها. وهذه الحلقة سوف يتم بثها الليلة الساعة التاسعة بتوقيت تونس والثامنة بتوقيت السعودية.

وثيقة الولادة



وتثبت المعلومات التى حصلت عليها "الخليج 365" بالوثائق الثبوتية القانونية أن الطفل فارس خولي هو الإسم الحقيقي لابن قصي خولي مما يتناقض مع ما أطلقه قصي على صفحته الخاصة اسم العميد جينيور على ابنه.

فما حقيقة التناقض بالأسماء، فقصي يطلق على إبنه اسم العميد جينيور بينما اسمه الحقيقي فارس؟ وما هي الحقيقة وراء هذا التناقض؟

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مصادر "الخليج 365" تفيد بأن السيدة مديحة الحمداني قد قامت بزيارة تونس في شهر مايو عام 2018 وهي في شهورها حملها الأخيرة على أن تعود بعدها إلى أميركا لولادة طفلها . لكن إصابتها بوعكة صحية حالت دون سفرها بناء على توصية الطبيب وخوفاً عليها من ركوب الطائرة، مما دفعها للولادة في تونس في التاسع من يوليو عام 2018 . وقد قامت والدتها الفنانة آمال علام برعايتها وبالتالي هي من أطلقت على حفيدها اسم فارس من باب محبتها لهذا الإسم وقد تم تسجيل الطفل في الدوائر الرسمية في تونس تحت اسم فارس خولي بدلاً من اسم العميد خولي (تيمناً باسم والد قصي). وقد حصلت "الخليج 365" على نسخة من وثيقة الولادة.

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