هذا ما سيتقاضاه فريق FRIENDS مقابل تصوير الحلقة الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 صباحاً - في خبر شكّل صدمة إيجابية لعشّاق مسلسل الأشهر Friends حول العالم ، أعلنت شبكة إتش بي أو ماكس HBO Max التلفزيونية رسمياً عن حلقة خاصة تعيد لم شمل أبطال مسلسل "فريندز" FRIENDS أو الأصدقاء الشهير.



وستعود شخصيات المسلسل الرئيسية الست التي يؤديها كل من ديفيد شويمر David Shwimmer، جنيفر أنيستون Jennifer Aniston، كورتني كوكس Courteney Cox، مات لوبلان Matt LeBlanc ، ليزا كودرو،Lisa Kurdow وماثيو بيري Matthew Perry من أجل العمل.



ونشرت شبكة إتش بي أو ماكس الخبر بعد ظهر يوم الجمعة. وستكون حلقة لم الشمل الخاصة متوفرة للمشاهدة عند إنطلاق منصة البث في شهر مايو(أيار).



وأفادت "فاريتي" يوم الجمعة 21 فبراير / شباط أن جينيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري وديفيد شويمر ومات لابلانك سيحصلون على ما لا يقل عن 2.5 مليون دولار لكل منهم مقابل الحلقة الخاصة التي سيتم تصويرها ، وسبق وعرض على الممثلين في الأصل مبلغاً بقيمة مليون دولار أمريكي (نفس المبلغ الذي حصلوا عليه مقابل كل حلقة في الموسمين الأخيرين للمسلسل) ولكن الممثلين الستة رفضوا ذلك ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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وأعلنت HBO Max عن الإصدار الخاص لحلقة لم الشمل ، والذي سيتم تصويرهاعلى 24 مقطعًا صوتيًا أصليًا في مجموعة استوديو Warner Bros. ، في بيان يوم الجمعة.

وقال كيفن رايلي مسؤول المحتوى في شبكة إتش بي أو ماكس: "أعتقد أنكم تستطيعون تسمية هذا عملاً يلتئم فيه شمل كل الأبطال - سنقوم بجمع ديفيد وجنيفر وكورتني ومات وليزا وماثيو مرة أخرى من أجل عمل خاص تنتجه إتش بي أو ماكس وسيتم عرضه إلى جانب جميع حلقات مسلسل "فريندز"... لقد تعرفت على مسلسل "فريندز" عندما كان في مراحل تطويره الأولى، ثم أتيحت لي فرصة العمل على المسلسل بعد عدة سنوات وسعدت برؤيته يجذب المشاهدين جيلاً بعد آخر. إنه يوقظ زمناً كان فيه الأصدقاء - والجمهور - يجتمعون في الوقت الفعلي، ونعتقد أن لم الشمل الخاص هذا سيتحلى بنفس تلك الروح، وسيوحّد المعجبين القدامى والجدد".

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وتم وصف العمل بأنه حلقة خاصة بدون نص مكتوب، سيعود خلالها النجوم الستة إلى استوديو ستيج 24، وهو المسرح الأصلي للسلسلة الذي يحتل مساحة من استوديوهات وارنر بروزرز في برنباك، كاليفورنيا. لقد مر 16 عاماً تقريباً على اختتام مسلسل "فريندز" بعد 10 مواسم. لكن مؤخراً، انتشرت شائعات عن وجود حلقة لم شمل خاصة، حيث ظهر أبطال العمل الستة مجتمعين في صورة سيلفي حمّلتها الممثلة جينفر أنيستون على حسابها على إنستغرام في شهر أكتوبر (تشرين الأول).



وكان هناك لم شمل جزئي في عام 2016 ، عندما اجتمع كل من كوكس وأنيستون وكودرو وشويمر ولوبلان في جلسة لمعرفة آخر أخبارهم على شبكة إن بي سي.



لكن بيري كان غائباً عن الحدث ، مما يعني أن حلقة شبكة إتش بي أو ماكس ستشهد أول لم شمل لكامل أبطال المسلسل منذ انتهاء عرضه.



سيكون فيلم "لم الشمل الخاص" ، الذي سيتم إنتاجه تنفيذيًا من قِبل المبدعين من الأصدقاء ، كيفن برايت ، ومارتا كوفمان ، وديفيد كرين ، أول مرة يظهر فيها جميع الممثلين الستة على الشاشة معًا منذ انتهاء مايو 2004.

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وتم جمع شمل غالبية الأصدقاء في عام 2016 بجائزة NBC الخاصة التي كرمت المخرج التلفزيوني جيمس بوروز ، لكن بيري ، 50 عامًا ، كان لديه التزام سابق ولم يتمكن من الحضور.



وستكون الحلقات الخاصة وجميع المسلسلات البالغ عددها 236 حلقة متاحة للمشتركين عند إطلاق HBO Max في أيار/مايو.



يُشار إلى أن البرنامج تم بثه للمرة الأولى في 22 سبتمبر(أيلول) 1994، وتواصل عرضه بواقع عشرة مواسم حتى 6 مايو(آيار) 2004. وقد رُشّح لـ62 جائزة إيمي، كما فاز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي عام 2002، عن موسمه الثامن. و أعيد أخيراً إحياء مسلسل "فريندز" بعد إضافته إلى البرامج التي تعرض على "نيتفليكس".