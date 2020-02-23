جولي والترز تكشف إصابتها بسرطان القولون وتضحي من أجل مواجهته بعملين مهمين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 صباحاً - المرض وحده يكشف مدى قوة المرأة وقدرتها على مقاومة أخطر وأشرس الأمراض في هذا العصر،وهو سرطان القولون الصعب اكتشافه عادةً إلا في حالة متأخرة،لتسلله بصمت لفترة طويلة دون أعراض تذكر ،ويختلف بهذا الأمر عن سرطان الثدي الأسهل اكتشافاً من قبل المرأة والأطباء بمراحله المبكرة.



وبحسب الصحف ووكالات الأنباء البريطانية، أعلنت جولي والترز "70 عاما"، إحدى أشهر الممثلات البريطانيات الكوميديات أنها خضعت لجراحة استئصال 30 سنتيمتراً من القولون،وبدأت علاجاً كيميائياً بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون في المرحلة الثالثة.



وقالت جولي والترز التي كانت بطلة أفلام "ماما ميا" وبيلي أليوت" وغيرهما أنها في البداية اعتقدت أنهم ارتكبوا خطأ ما، لكن مع بدء تلقيها علاجا كيميائيا أصبح الأمر واضحا تماما بالنسبة لها .

وأوضحت أن تشخيص حالتها بالإصابة بسرطان القولون من الدرجة الثالثة يعنى انتشار السرطان إلى الغدد الليمفاوية القريبة من الأمعاء ، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المرض قبل 18 شهرا من خلال اكتشاف ورمين مبدئيين في الأمعاء الغليظة .

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وقالت في تصريحات إعلامية أن فيلمها القادم الذى يحمل عنوان "ذا سيكرت جاردن" أو الحديقة السرية قد يكون آخر أعمالها وإن كانت غير متأكدة من اتخاذ قرار باعتزال التمثيل لكنها لن تستطيع العمل بدوام كامل وطويل كالسابق لمدة 6 أيام في الأسبوع،و من الساعة الخامسة صباحاً لغاية السابعة مساءً.



وممكن لها أن تؤدي أي دور مستقبلاً شرط أن لا يكون مجهداً لها أكثر من اللازم. وتابعت: "خضعت لفحص للتو وأعلم أنني شفيت جراء العملية الجراحية والعلاج الكيميائي".

وقالت والترز ل "بي بي سي" إن مرضها أدى لاستبعادها من بعض مشاهد فيلم "الحديقة السرية "secret Garden” الذي يشاركها بطولته كولين فيرث ويعرض قريباً.



وتواجه جولي والترز سرطان القولون بشجاعة،ومن أجله ضحت بعملين مهمين قدما إليها خلال مرضها من قبل وكالة أعمالها. وجولي كانت قلقة جداً على زوجها جرانت روفي إثر انهياره نفسياً عند معرفته بإصابتها بمرض سرطان القولون المخيف.

وهي سعيدة الآن بوصولها سن السبعين،ودخولها العقد الثامن من عمرها،وتحاول الإستمتاع كما يجب بحياتها مع عائلتها الرائعة.