ذا فويس كيدز بالفيديو: عاصي وحماقي ونانسي على بعد خطوة من اللقب الثالث

شهدت الحلقة الثانية لمرحلة المواجهة من الموسم الثالث لبرنامج ذا فويس كيدز، الظهور الأخير لمقدمة البرنامج ناردين فرج بعد إعلانها الاعتذار عن عدم تسجيل حلقة نصف النهائي والنهائي، ولجأ ثلاثي المدربين عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي لقرارات صعبة من تصفية فرقهم لينتقلوا إلى مرحلة المواجهة الأخيرة بخمس مواهب فقط في كل فريق سيتم تصفيتهم في الحلقة قبل الأخيرة تمهيدا لوصول موهبتين فقط من كل فريق للحلقة الختامية.

نانسي عجرم مع فريقها قبل بدء المواجهة

المواجهة الأولى كانت من فريق نانسي، وضمت الثلاثي محمد إسلام رميح و محمد الأعسر ويزن كفى لأنهم يقدمون نفس اللون الغنائي، وقدموا أغنية "لو نويت" لجورج وسوف، وبكت نانسي تأثرا بإجادة الثلاثي وقالت أن سعادتها لا توصف وبنفس الوقت خوفها من الاختيار، وقالت إنها ستختار الصوت الذي يضمن التنوع داخل فريقها، واستقرت على محمد إسلام ليخوض معها المواجهة الأخيرة.

المواجهة الثانية كانت الختامية لفريق نانسي وضمت الثلاثي الأخير خالد صادق ويوسف حسن وعبد الرحمن سعيد ووصفتهم بمسك الختام، وقدموا أغنية "ولا يا ولا" للفنان عبد الغني السيد، وغنت معهم نانسي بحماس واضح للثلاثي ولكنها اختارت بالنهاية استمرار يوسف ضمن فريقها لأنه كان الأفضل صوتا وأداء.

المواجهة الثالثة انتقلت إلى فريق محمد حماقي وضمت محمد ياسين وسارة الحاج وأوربا سري الدين وقدموا أغنية" The Winner Takes It All " ل ABBA، واختار حماقي محمد ياسين للانتقال معه لمرحلة المواجهة الأخيرة.

المواجهة الرابعة كانت من نصيب فريق محمد حماقي أيضا، وضمت الثلاثي مريم حنفي ومعاذ عيسى وعمر عادل وقدموا أغنية "لما راح الصبر منه" لشريفة فاضل، وانحاز حماقي لموهبة عمر لينضم لفريقه في المواجهة الأخيرة بسبب إحساسه.

واصل حماقي تصفية مواهب فريقه بمواجهة ثالثة وأخيرة واختار شوقي عبد الغني وأحمد فايد وياسمين أسامة ووصفهم بمعلمين الغناء وملوك السلطنة، وقدموا أغنية "بالسلام احنا ابتدينا" للراحلة أم كلثوم، وأكد حماقي أن القرار صعب وقالت نانسي أنه لم يكن من الصواب جمع المواهب الثلاثة في مواجهة واحدة، واختار حماقي بالنهاية ياسمين.

عاصي أبدى تخوفه قبل استكمال مرحلة المواجهة، واختار في التصفية الثلاثي آمنة دمّق وماسة تامر ونور الهدى الثلثي لتقارب طريقتهم في الغناء الشرقي، وقدموا أغنية "الليالي" للمطربة ميادة الحناوي، وانحاز بعد تردد لموهبة آمنة لتستكمل معه المرحلة القادمة، وواسى الموهبتين المستبعدتين بقوله أن البرنامج مجرد لعبة ولكن موهبتهن حقيقة.

المواجهة الأصعب في فريق عاصي ضمت الياس بستان ومارون بو عبسي وياسمين ناصر الدين وقدموا أغنية "يا بتفكر يا بتحس" لشيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن الأغنية تحتاج للكثير من الإحساس، وبعد حيرة شديدة اختار مارون.

المواجهة الأخيرة في فريق عاصي الحلاني جمعت عبد الرحمن خضور وعلي المهتدي وأحمد خلوف وقدموا أغنية "لنا الله" لمحمد عبده، وحسم عاصي اختياره لموهبة أحمد ليستكمل معه مرحلة المواجهة الأخيرة.

