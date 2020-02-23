صور .. عاصي الحلاني وابنه يتألقان في حفل الفجيرة

نشر النجم عاصي الحلاني بعض صور حفله الغنائي الضخم، بمهرجان الفجيرة الدولي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وتألق الحلاني برفقة ابنه في الحفل، وذلك وسط حشد ضخم من محبيه ومعجبيه، وعلق الحلاني على الصور، قائلًا: احلى ليلة مع جمهور رائع الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة, ومحبتكم الكبيرة, يذكر أن النجم عاصي الحلاني قدم من خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغانيه، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومنها: اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى.

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