وفاء عامر وجيهان خليل ومنه عرفة أبرز الحاضرين في ديفيليه شهبندر

تستعد كل من الفنانة وفاء عامر، والفنانة جيهان خليل،وعدد آخر من نجوم ومشاهير الفن، لحضور ديفيليه مصمم الأزياء محمد شهبندر، وذلك يوم 15 مارس المقبل بإحدى الفنادق الضخمة بالتجمع الخامس.

وأعلن عدد كبير من الفنانين عن حماسهم واستعدادهم لحضور

عرض الأزياء، أبرزهم الفنانة وفاء عامر، جيهان خليل، نهال عنبر، رجاء الجداوي، راندا البحيري، بدرية طلبة، ومنه عرفة، والمطربة هدى، وذلك عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، ومن المقرر أن يحيا حفل الأزياء المطربة شاهيناز.

ويستعد مصمم الأزياء محمد شهبندر، لإطلاق أحدث تصميماته الجديدة في عالم الأزياء والموضة النسائية لعام 2020، حيث يقدم خلال «الديفليه» موديلات جديدة ومختلفة من العبايات الخليجي، و يشارك بأكثر من 100 قطعة مختلفة مستخدماً في تصاميمهم أجود أنواع الأقمشة بتطريزات رقيقة وناعمة غير مبالغ فيها.

