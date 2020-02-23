رهبة لا توصف.. أحمد حلمي يشعل السوشيال بكلمات مؤثرة عن مجدي يعقوب

أشعلت صورة شاركها أحمد حلمي مع مجدي يعقوب، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر والسعودية والإمارات.

وشارك حلمي جمهوره بصورة مع جراح القلب المصرى العالمى مجدى يعقوب، عبر حسابه الشخصي عبر "إنستغرام" أثناء حضوره لمبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة التى أقيمت بدولة الإمارات يوم الخميس.

وكتب حلمى على الصورة قائلاً: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كدة وبس، لأ.. ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كدة وبس.. ده احنا كمان اتكلمنا كتير وفى الآخر اتصورت معاه..

إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللي قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".

Advertisements

كما نشر حاكم دبى، اليوم السبت، صورة تجمعه بالدكتور مجدى يعقوب، وهو يمسك بيده على المسرح أثناء تكريمه بوشاح محمد بن

راشد للعمل الإنسانى، وقال فى تعليقه عليها: "مع البروفيسور مجدى يعقوب.. يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا.. أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطًا فى خدمة الناس".

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، أعلن عن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل فى دورتها الثالثة، التى عقدت مساء الخميس.

وأثنى محمد بن راشد على التعاون مع جراح القلب المصري العالمي السير مجدى يعقوب، وذلك بعد التبرعات التى جمعتها مبادرة "صناع الأمل" بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة.