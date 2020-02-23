حسين الديك يكشف عن عنوان أغنيته الجديدة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان السوري ​حسين الديك​ عن عنوان أغنيته الجديدة، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بوستر الأغنية التي تحمل عنوان "ناس كتير"، والتي هي من كلمات محمد باز، الحان طلال الداعور، استديو وتوزيع فادي جيجي، والتي صورها كليب تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

وكانت آخر أعمال الفنان حسين الديك أغنية "تعي"، من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، أما التوزيع فهو لراين ميكس وماسترينغ محمد مقهور، وصورها حسين كليب في لبنان تحت اشراف المخرج أحمد المنجد، وقد تخطى عدد مشاهديها الـ13 مليون عبر "اليوتيوب".

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