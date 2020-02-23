راغب علامة:"أنا من أول المنتفضين ونانسي عجرم تعرضت لإبتزاز كبير"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني ​راغب علامة​ في الكثير من المواضيع التي تتعلق بالأوضاع السياسية التي يشهدها لبنان منذ فترة، أو ببعض المواضيع التي شهدتها الساحة الفنية، إضافة لبعض الأمور الخاصة به.

فأكد علامة أنه من أول المنتفضين ضد الأوضاع فى بلده لبنان وأنه يصرخ منذ 3 أو 4 سنوات، كما رد بجرأة على منتقدي أراء الفنانين في السياسة، مؤكداً أن صوت الحق لا يمكن إسكاته.

وتطرق علامة خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي بلال العربي، في حلقة جديدة من برنامج B my guest، إلى قضية حادثة سرقة منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، مشيراً إلى أن الأخيرة تعرضت بعد الحادثة لعملية إبتزاز كبيرة.

أما عن علاقته بالجمهور السعودي، فأكد أنها قوية جداً، مضيفاً أنه كبر معه لأنه يراه منذ صغره، منذ كان عمره 19 سنة سواء في مصر او السعودية أو أمريكا أو أوروبا.

وأشار علامة إلى أن الفنان ليس فقط صوت جميل ولكن هو أيضاً "رأس جميل" أي أن يكون لديه تفكير وتخطيط، وشدد على أن حياة الفنان قصيرة ولابد أن يستغلها في عمل العديد من الأشياء.

وفاجأ علامة الجمهور بالكشف عن تصورات علاقته بالفنانة الإماراتية أحلام حيث قال:" انا واحلام كتير اصحاب في ذا فويس عكس علاقتنا فى أراب ايدول والتي شهدت خلافات وتصريحات مضادة كثيرة"، كما تطرق لعلاقته باولاده وقال من لا يعرفه يقول انهم أخواته وليسوا أبنائه.