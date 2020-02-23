شاكيرا وكانيي ويست في صدارة "الأكثر كُرهاً"!!

ميرنا وليد - بيروت - أجرت شركة Bose and Currys PC World دراسة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبعض أهم نجوم الموسيقى، لكي تكشف عن قائمة النجوم " الأكثر كرها" والذين يتلقون أكبر قدر من التعليقات السلبية بالمقارنة مع أي فنان آخر.

وحسب موقع " etcanada " كان لافتاً أن القائمة تضم عدد من أهم وأشهر وأنجح النجوم في العالم كله، وأتت النجمة العالمية ​شاكيرا​ على رأس القائمة، إذ نالت نسبة كره 45 % و هي نسبة كبيرة بالمقارنة مع باقي النجوم.

بينما جاء في المركز الثاني نجم الراب العالمي ​كانيي ويست​ حيث نال نسبة 38 %، ثم يأتي في المركز الثالث النجم العالمي دريك بنسبة 37 %.

وعن المركز الرابع من قائمة النجوم الغناء المكروهين، فكان من نصيب النجم العالمي إيمنيم بنسبة 36 %، و جاء بالمركز الخامس النجمة العالمية كاردي بي بـ 35 % .

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