كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- أشرف زكي لـ الخليج 365 الفني: لم نمنح عمر كمال وشاكوش تصريح بالتمثيل في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت بعض الصفحات والمواقع خلال الفترة الماضية أخبارًا تدور حول منح نقابة المهن التمثيلية كلًا من نجمي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، تصريح بالتمثيل في الدراما الرمضانية المقبلة من خلال مسلسل ولاد إمبابة.

وللتأكد من صحة هذه الأخبار، تواصلنا مع نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي والذي نفى كل هذه الأخبار وقال في تصريح خاص للفجر الفني إن النقابة لم تمنحهم تصريح بالعمل في رمضان 2020.

وكان الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش قد أحدثا ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية وذلك بعد أزمتهما مع نقابة الموسيقيين بقيادة النقيب أمير الغناء العربي هاني شاكر والذي أصدر قرارًا بمنع نجوم المهرجانات من الغناء باعتبار أن هذا الفن لايليق بمصر.