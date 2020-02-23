ستة لاعبين يمتلكون أفضل الأجسام الرياضية في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: قديماً لم يكن نجوم كرة القدم يمتلكون أجساماً قوية، أو عضلات بارزة. كانت المهارة وحدها تكفي. لكن الآن، ومع المنافسة الكبيرة على كل المستويات، أصبح للعضلات والأجسام المتناسقة دورٌ مهمٌ ورئيسي في حياة لاعب كرة القدم. في التالي نتعرّف إلى أبرز 6 لاعبين امتلكوا أقوى الأجسام في عالم كرة القدم.

أوليفيه جيرو

أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنكليزي، يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين يمتلكون جسماً مثالي. ويحافظ جيرو على لياقته البدنية عبر أداء التمارين مع المواظبة على تدريبات الجيم، وتساعده قوّته البدنية على حماية الكرة ضد المدافعين.

روميلو لوكاكو

يعد البلجيكي روميلو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، من أكثر اللاعبين تطوّراً في الفترة الأخيرة من حيث المستوى الفني والبدني. ولوكاكو معروف بمهاراته وإصراره على تسجيل الأهداف.

أما تفاصيل تدريباته، فيهتم اللاعب البلجيكي في أغلب الأوقات بالجزء العلوي من الجسم، كما يقوم بالركض لمسافات طويلة وهو يحمل أوزاناً ثقيلة.

أليكسيس سانشيز

يقضي المهاجم التشيلي ولاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي سانشيز، أوقاتاً طويلة في تدريباته لرفع مستوى اللياقة البدنية، ويمارس الكثير من تمارين القوّة لحركة الجزء العلوي من الجسم، مما يمكّنه من تجاوز المدافعين أثناء المباريات.

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كما أن تجربة سانشيز في برشلونة، أكسبته جزءاً من هذه اللياقة، إذ يقول في تصريحٍ إعلامي له: “لقد تعلَّمت إتقان الجوانب المختلفة للعبة مع برشلونة، وخصوصاً بالنسبة للركض السريع والمراوغة، وكيفية التفكير قبل بدء المباراة”. وهي النقطة التي أكد أنه تعلَّمها من نجم الفريق ليونيل ميسي.

كريستيانو رونالدو

قد يكون رونالدو هو صاحب أفضل جسم رياضي على الإطلاق في عالم كرة القدم. لكن هذه اللياقة لم تأتِ من فراغ، فخلف هذا الجسم المتناسق، ساعات طويلة من التدريبات، وحميّة غذائية يتبعها اللاعب لتدعم قوّته البدنية وتمنحها الاستمرارية.

محمد صلاح

المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنكليزي، صار منافساً تقليدياً لكبار نجوم الكرة، ليس فقط على المستوى الفني، لكن أيضاً على مستوى اللياقة البدنية، التي تزداد ازدهاراً يوماً تلو الآخر. السبب في ذلك، هو مواصلة التدريبات الخاصة لتقوية الجزء العلوي، بهدف تخطي كبار مُدافعي الدوري الإنكليزي وإحراز الأهداف.

زلاتان إبراهيموفيتش

يظلّ اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش واحد من أنجح وأشهر اللاعبين في السنوات الـ10 الأخيرة. وشهرته ليست فقط في أنه هدّاف ماهر ولاعب يتمتع بقوّة بدنية مميزة وجسد عملاق، وإنما أيضاً بسبب تصريحاته التي تجلب له المشاكل.