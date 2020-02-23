صاحبة المستشفى الكوري تكذب سارة جو بعد تهمة إصابتها بالشلل.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت فتاة كورية تدعى نرجس مقطع فيديو، عرفت عن نفسها من خلاله بأنها صاحبة شركة العرب التي تعاقدت معها اليوتيوبر المغربية سارة جو، والتي أصيبت بشلل نصفي بوجهها بسبب خضوعها لعلاج بالإبر الصينية داخل المشفى، على حد قولها.

وقالت نرجس، عبر مقطع فيديو تداولته صفحات المشاهير ورواد السوشيال ميديا: "السلام عليكم.. أنا نرجس صاحبة شركة العرب التي تعاقدت مع سارة جو، أريد أن أتحدث عن قضية سارة جو والتي انتشرت مؤخرا في العالم العربي".

وأضافت: "في البداية نحن ضحايا ولسنا جناة أو معتدين لقد كان مؤلما جدا بالنسبة لي أن أتحمل وأسمع كل هذه الأكاذيب التي نشرتها سارة جو عبر قناتها علي اليوتيوب، والتي لديها أكثر من مليون متابع لذلك قررت أن أكشف الحقيقة بعد التعرض للضغط النفسي الكبير، فقررت نشر الفيديو لإنقاذ ضحايا آخرين من أكاذيبها".

واستكملت نرجس حديثها: "طلبنا منها تقديم أي دليل يثبت أنها مريضة بسبب العلاج الذي خضعت له في مشفانا، لكنها رفضت تقديم أي أدلة باستثناء كلامها وبكائها المستمر، ولو قدمت لنا أي دليل لقمنا بتحمل المسؤولية، من الآن سأبين لكم الحقيقة مع أدلة واضحة".

وكانت سارة جو قد نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل تشكو فيه مما تعرضت له في كوريا خلال خضوعها لجلسات علاج طبيعي وأبر صينية.

وقالت سارة مغربية الجنسية، خلال الفيديو إن الجلسات تسببت لها بشلل في نصف وجهها وكذلك عمودها الفقري، وأوضحت أن المستشفى رفض تسليمها تقارير عن حالتها الصحية، قائلة: "ولا دكتور عايز يقولي إيش حالتي، شهر كامل ما أقدر أتحرك نهائيا".

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وتابعت: "حسبي الله على الشخص اللي يقول لك إن العلاج في كوريا حلو، ما عندهم أحد يعترف ويقول أنا غلطت وراح أعالجك".

وكانت اليوتيوبر سارة بصدد الإعلان على قناتها في اليوتيوب عن المركز الصحي الذي تسبب بإصابتها؛ إذ كانت تنوي تقديم النصيحة بزيارة المركز الذي يدعي العلاج بالإبر الصينية، أي بالطب البديل، مقابل الدراسة مجانا وتعلم اللغة.

وتعيش سارة جو في كوريا الجنوبية، واشتهرت كونها توثق يومياتها من خلال فيديوهات على إنستغرام ويوتيوب، للكشف عن جوانب عديدة من حياتها الشخصية، وكيف اختارت دخول عالم اليوتيوبرز، وماذا تغير في حياتها التي تتقاسم تفاصيلها مع ملايين المتابعين.