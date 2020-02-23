القاهرة - لايف ستايل
كشفت المطربة السورية، أصالة نصري، ولأول مرة، عن سر متعلق بطلاقها من زوجها السابق المخرج، طارق العريان. واعترفت أن “حبها الشديد للعريان وتعلقها به دفعها إلى اللجوء للطبيب النفسي”، بحسب تصريحاتها.
اقرا أيضا:
إعلامية خليجية تعلق على صوت أصالة
وقالت أصالة: “الناس حافظين ضعفي وقوتي وانكساري وكرامتي.. من 25 عاما أنا مجموعة من هذه الأشياء، والفترة اللي غنيت فيها أغنية “شامخ” كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا، وأتعالج عند طبيب نفسي، ولسة لحد دلوقتي لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي، اكيد مكنتش بحالة مستقرة وما صورته كان الحقيقة”.
واختتمت حديثها قائلة: “حزنت بسبب انفصالي عن طارق العريان جدا كتير لأنه مش أي رجل.. لقد كنت متعلقة به كتير وأحبه.. الحب والعشق في حياتي مش سهل وأنا أحببته كتيرا”.
وأعلنت أصالة نصري، مع مطلع عام 2020، انفصالها رسميا عن زوجها طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.
قد يهمك أيضا:
أصالة تنشر صورة من استعدادات حفلها بالقرية العالمية في دبى
أصالة تحصد 4.5 مليون مشاهدة بـ "شامخ" عبر موقع "يوتيوب"
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تكشف تفاصيل طلاقها سرًا من طارق العريان للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.